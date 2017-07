Politiet sa stopp! Da tok guttene beina fatt og løp til skogs med politiet etter seg STAKK TIL SKOGS: To personer tok beina fatt da politiet ønsket å stoppe bilen og snakke med føreren. (Illustrasjons (Foto: NTB scanpix) annonse To personer tok beina fatt da de kom kjørende og så lovens lange arm i veikanten. 08.07.2017 kl 19:25 (Oppdatert 19:50)

Det var under en kontroll på Rykene i Arendal ved 18-tiden lørdag politiet var vitne til at de to personene bråstoppet med bilen, for så i all hast å «reise» på skautur.

– To personer unndro seg kontroll og stakk til skogs, melder kveldens operasjonsleder.

Men de to personenes skautur stoppet ikke polititjenestemennene på stedet.

– De ble fort innhentet, og begge er nå pågrepet for blant annet mistanke om å ha kjørt i påvirket tilstand. Bilen er tauet inn for undersøkelse, og vi oppretter sak, melder operasjonslederen i Agder politidistrikt.