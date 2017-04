Politiet pågrep to jenter etter hærverk - guttene stakk annonse De skal ha knust ruter på Gamle Møglestu Skole i Lillesand. To ble pågrepet – to forsvant. 13.04.2017 kl 19:06

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Agder-politiet fikk melding om ruteknusing på den gamle skolen skjærtorsdag klokken 18.19.

Innen patruljen rakk frem, klatret to gutter ned fra taket og forsvant.

Politiet gjennomsøket skolebygget, og pågrep to jenter.

Saken oppdateres

Skoleinnbrudd i Arendal

Møglestu var ikke alene blant fylkets skolebygg om å ha uønskede gjester skjærtorsdag.

Klokken 17.23 fikk politiet melding om innbrudd og skadeverk på Stuenes barneskole i Arendal kl. 1723:

– En dør brutt opp og innholdet i et brannslukningsapparat tømt ut over. Skolen er varslet og har sikret stedet. Politiet har sikret spor, opplyser operasjonsleder via Twitter.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no