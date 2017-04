Politiet pågrep to jenter etter hærverk RUTEKNUSING: Gamle Møglestu skole i Lillesand. (Foto: Jørund Flaa) annonse De skal ha knust ruter på Gamle Møglestu Skole i Lillesand. To jenter ble pågrepet inne i bygget. 13.04.2017 kl 19:06

Agder-politiet fikk melding om ruteknusing på den gamle skolen skjærtorsdag klokken 18.19.

Politiet ankom, gjennomsøkte skolebygget, og fant to jenter.

– Bygget er fra før preget av preget av forfall, bemerker operasjonsleder.

– Jentene, begge 16 år, er kjørt hjem til foreldrene. Sak opprettes.

KNUSTE RUTE: Jentene ble pågrepet inne i skolebygningen. Foto: Jørund Flaa

(Vi beklager at det i en tidligere versjon sto at to gutter hadde vært på taket. Dette gjaldt Karuss skole i Kristiansand)

Skoleinnbrudd i Arendal

Møglestu var ikke alene blant fylkets skolebygg om å ha uønskede gjester skjærtorsdag.

Klokken 17.23 fikk politiet melding om innbrudd og skadeverk på Stuenes barneskole i Arendal.

– En dør er brutt opp, og innholdet i et brannslukningsapparat tømt ut over. Skolen er varslet og har sikret stedet. Politiet har sikret spor, opplyser Agder-politiets operasjonsleder Geir Andersen via Twitter.

