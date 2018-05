Politiet ønsker tips etter to hytteinnbrudd annonse Det kom inn melding til politiet om to hytteinnbrudd i Grimstad søndag. 13.05.2018 kl 21:11 (Oppdatert 21:20)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Den første meldingen kom søndag kveld klokken 18.40.

«Grimstad, Fevik. Melding om innbrudd i hytte. Politiet undersøker åstedet» meldte politiet da.

Undersøker åsted

Og drøye to timer senere fikk lovens lange arm melding om nok et hytteinnbrudd, også det på Fevik i Grimstad.

«Melding om innbrudd i nok en hytte. Politiet undersøker åstedet» meldte politiet.

Ber om tips

Operasjonsleder Eivind Formo opplyste til Agderposten søndag kveld at politiet ønsker tips i sakene. Han hadde ikke oversikt over hva som eventuelt er stjålet fra de to hyttene.

- Hvis publikum har gjort observasjoner i området de siste dagene, er vi interessert i å høre om det, sier han, og legger til at politiet nå vil undersøke om det er sammenheng mellom de to innbruddene.

- De ligger jo ikke så langt fra hverandre. Vi må få oversikt nå, men det er grunn til å tro at innbruddene har skjedd i løpet av de siste dagene, sier operasjonslederen.