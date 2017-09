Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Politiet ønsker tips etter bilbrekk i Risør

Det har vært et innbrudd i en varebil i Risør. Politiet fikk melding om innbruddet lørdag formiddag. 23.09.2017 kl 15:23

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder Eyvind Formo, i Agder politidistrikt, opplyser at politiet fikk melding om innbruddet klokken 10.43. - Uvedkommende hadde tatt seg inn i bilen ved å knuse en rute, forteller Formo. Han forteller at varebilen sto parkert på en parkeringsplass i Caspersens vei. Politiet har undersøkt stedet og oppretter sak på forholdet. - Det har blitt stjålet verktøy fra bilen, forteller operasjonslederen. Politiet ønsker tips på telefon 02800 dersom noen har sett noe mistenkelig i forbindelse med innbruddet.

