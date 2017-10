Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Politiet måtte vise bort 5 fulle damer... annonse Politiet i Risør måtte tidlig lørdag kveld vise bort fem berusede damer fra sentrum. 14.10.2017 kl 20:13

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Mens Bergens-artisten Gabriella synger om fem fine frøkner, var ikke de fem kvinnene i den hvite by ved Skagerrak like fine. Kanskje i farta, men det synes ikke lovens lange arm noe særlig om. Det var klokken 18.44 Risør-politiet fikk melding om «5 berusede kvinner» som tydeligvis var mer enn bare på farten. På Twitter skriver Agder politidistrikt: «5 berusede damer er bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden i beruset tilstand». Kan det tenkes at vi snakker om et utdrikningslag...?

annonse