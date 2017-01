Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Politiet leter etter en rød lastebil

En personbil fikk skader da en lastebil i fart mistet stein fra lasteplanet i Grimstad. 03.01.2017 kl 15:53

Jørund Flaa

Politiet fikk melding om trafikkuhellet klokken 15.35 tirsdag ettermiddag. – En lastebil har mistet stein fra planet. Dette har truffet en privatbil så vinduet har knust, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter. Lastebilen skal enten ikke ha oppdaget uhellet eller ha stukket fra stedet. Den forsvant etter uhellet. Politiet opplyser at de er på utkikk etter en rød lastebil.