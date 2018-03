Politiet jaktet gjerningsmann etter voldsepisode POLITI: Bildet er tatt i en annen sammenheng. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Politiet lette natt til fredag etter en gjerningsperson i Arendal etter at en mann meldte ifra om at han hadde blitt slått. 02.03.2018 kl 07:20

Ingmar Brokka Rike

Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder at opplysningene fra fornærmede gikk ut på at han var blitt utsatt for en voldsepisode i byen.

Meldingen ble loggført klokken 01.03 og fornærmede mener han hadde blitt slått til

- Politiet har lett etter gjerningsperson uten resultat. Avventer anmeldelse på forholdet, meldte operasjonsleder etter hendelsen.