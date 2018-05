Politiet har promilletestet 321 førere i dag. Gjett hvor mange som blåste rødt Mange kontroller: Politiet har gjennomført 321 bilførere på Agder søndag morgen og formiddag. (Foto: NTB/Scanpix) annonse Politiet har hatt en rekke promillekontroller rundt om i Agder i morgentimene søndag. 06.05.2018 kl 13:11 (Oppdatert 13:12)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Politiet i Agder har gjennomført promillekontroll i fire kommuner i Aust- og Vest-Agder.

I alt har 321 bilførere blitt stoppet og måtte avgi utåndingsprøve.

42 i Kristiansand

Førster kontroll ut var i Kristiansand.

Klokken 09.00 avholdt politiet promillekontroll på E18 ved Bjørndalssletta.

- 42 bilførere kontrollert - ingen med utslag. BRA!!, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

103 i Kvinesdal

Klokka 10.30 avsluttet politiet i Kvinesdal promillekontroll i Åmot i Kvinesdal.

- 103 bilførere ble kontrollert, ingen med utslag. BRA!!, oppsummerer operasjonslederen.

28 i Grimstad

Klokka 10.50 ble det avsluttet promillekontroll ved Vesterled i Grimstad søndag formiddag.

- 28 kontrollerte bilførere - ingen med utslag. BRA!!, oppsummerer politiet på Twitter.

148 i Mandal

Klokka 11.50 avsluttet politiet en promillekontroll på E39 i Mandal.

Her var det hele 148 bilister som ble kontrollert.

- Fem førere måtte blåse to ganger - like under lovlig verdi, opplyser operasjonslederen i Agder politidistrikt.

Oppsummert var det altså fem bilførere, av 321 kontrollerte, som blåste like under lovlig verdi søndag. Ingen førere blåste rødt.