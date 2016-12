POLITIET: Gå kun ut om du må Stormen «Ingas» herjinger: Politiet stoppet all trafikk til Langbrygga, da en stillaspresenning truet med å løsne under stormen Inga i 2005. Nå ber de byggmestre sikre alle anleggsplasser. (Foto: ) annonse Agder politidistrikt besluttet mandag å styrke beredskapen over hele Agder i påvente av stormen som er i vente. 26.12.2016 kl 13:52

Stein Larsen

Dette forteller operasjonsleder Per Kristian Klausen til Agderposten.

Ti tjenestemenn ekstra vil fra tidlig ettermiddag være klare for å rykke ut over hele Agder.

– De kommer til å være i tillegg til den opprinnelige styrken. I tillegg har vi flere som er forberedt på å måtte komme på jobb, sier Klausen.

Tar ingen sjanser

– Dere tar ingen sjanser?

– Nei. Husker man siste storm og det den førte med seg, skal man vite at den som nå er på vei antas å være langt sterkere. Sist gang ble mange etater tatt litt på senga. Denne gangen føler jeg alle ser alvoret og er klare, sier han.

Klausen mener at folk bør holde seg inne når stormen slår til.

– Ja foreløpig vet vi jo ikke helt hvordan det blir. Men oppfordringen er klar. Gå kun ut om det er helt nødvendig, sier han.

Samtidig har politiet bedt byggmestere og entreprenører må sikre heisekraner og stillaser i anleggsområder, samt båteierne om å se etter sine båter.

– Folk må sikre alle løse gjenstander, sier Klausen.

Politiet har nå tett dialog med beredskapsavdelingene hos Fylkesmennene i de to agderfylkene.

Hadde møte

I forbindelse med ekstremværet Urd har fylkesberedskapsrådet i Aust- og Vest Agder vært samlet 2. juledag.

- Dette er noe vi har valgt å gjøre, med erfaring fra tidligere ekstremvær. Hensikten med å samle sentrale aktører er for å skape felles situasjonsforståelse, forebygge og begrense skader, sier stabssjef Bård Austad ved Agder politidistrikt i en pressemelding.

Han forteller at det ser ut som om det blir et skille mellom Aust- og Vest Agder – bokstavelig talt.

- Aust-Agder ser ut til å få høy vannstand og sterk vind, 25-35 m/s i kastene. Det blir ingen nedbør av betydning og ikke flom. Vest-Agder får også høy vannstand, men mindre enn i aust. Her er det meldt om vindkast opp i 45 m/s, sier Austad.

- Vinden blir hovedutfordringen, og kan forårsake at alt som er løst blåser bort. Vi er forberedt på at trær kan knekke og legge seg over veier og over ledninger. Det kan bety bortfall av strøm og telefon. Kraner og høye stillas på anleggsområder er utsatte objekter som kan representere stor fare. Vi ber om at publikum ser til at løse gjenstander sikres, sier Bård Austad.