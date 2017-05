Politiet: Folk doper seg i jakten på sommerkroppen SOMMERKROPP: Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) annonse Politiet mener ønsket om den perfekte sommerkroppen er grunnen til at mange menn bruker anabole steroider. 27.05.2017 kl 14:06

NTB

Det siste halve året er 30 medlemmer i de store treningskjedene i Kristiansand tatt for doping, skriver Fædrelandsvennen. Alle er menn, mellom 19 og 43 år, som er tatt i en omfattende aksjon Agder-politiet har hatt mot treningssentrene det siste halvåret.

– Dette er vanlige menn fra alle samfunnslag. De bruker doping som en snarvei til å få sommerkroppen 2017, sier Håkon Storesund, leder av narkotikaavsnittet ved Kristiansand politistasjon.

I aksjonen har politiet beslaglagt sprøyter med anabole steroider. Bruk av anabole steroider kan ha store skadevirkninger, både fysisk og psykisk: Alvorlige depresjoner, veldig høyt aggresjonsnivå og problemer med å få barn.

Jahn Olav Marum, daglig leder på Spicheren, Sørlandets største treningssenter, bekrefter politiets opplysninger om endret bruk.

– Det har endret seg mye de siste årene. Tidligere var dette nok i hovedsak et problem i kroppsbygger- og styrkeløftermiljøet, sier han.

– Nå tas preparatene i helt andre sammenhenger, både for å bli slankere, for å tåle mer trening og for å få mer definert muskulatur, og ikke nødvendigvis mer muskelvolum, sier Marum.

