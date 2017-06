Politiet fikk melding om elskende par: – Fort gjort i en port annonse – Fort gjort i en port. Begge borte da politiet ankom, melder operasjonsleder. 13.06.2017 kl 21:44 (Oppdatert 21:55)

Tarald Reinholt Aas

Klokken var 21.06 da Agder-politiet fikk melding om et par som angivelig hadde sex bak Tangen videregående skole i Kristiansand sentrum.

Operasjonsleder skildrer fortsettelsen som følger:

– Fort gjort i en port. Begge borte da politiet ankom etter tre minutter, meldes det på Twitter.

2106 Krs: melding om et par som har sex bak Tangen vgs. Fort gjort i en port. Begge borte da politiet ankom etter 3 minutter — Politiet i Agder (@politiagder) 13. juni 2017

14 fikk fartsbot

Politioppdragene tirsdag ettermiddag kveld, skriver seg overveiende til Vest-Agder

I 20-tiden hadde UP har trafikkontroll på Mosby i Kristiansand. Det ga utsalg i 14 forenklede forelegg for fart, to for mobilbruk og i tre gebyrer for manglende bilbelte, opplyser operasjonsleder.

Én slått ned

Klokken 18.34 fikk politiet melding om at én person var slått ned ved Coop Extra i Lyngdal.

Fornærmede var påført et kutt i bakhodet på noen centimeter, samt noen skrubbsår. Ifølge politiet var foranledningen at syv til åtte asylsøkere hadde røket i tottene på hverandre i Lyngdal sentrum.

– Ikke lett å nøste i hva som har skjedd når alle har selektiv hukommelse, melder operasjonsleder