Politiet får mange telefoner fra fortvilte bilister nå: – Vi ønsker ingen døde i trafikken KUN 4 AV 10: Så få bruker refleks, ifølge undersøkelse utført av Trygg Trafikk. (Foto: NTB scanpix) Refleks-tips Fest refleks på alle jakker og bagger

Bruk refleks som beveger seg når du går, de synes best

Heng refleksen i knehøyde

Bruk to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter

Sjekk at refleksen ikke er veldig ripete – da virker den dårligere

Visste du at du kan teste reflekseffekten ved å lyse på refleksen med en lommelykt i et mørkt rom? Kilde: Trygg Trafikk UPs Øystein Krogstad ber fotgjengere innstendig om å ta på seg refleks når de skal ut og gå i høstmørket. 28.10.2018 kl 15:49 (Oppdatert 15:57)

Silje Bratland Roksvåg

– Vi får mange telefoner fra folk som er forferdelig overgitte over gående som vasser i veikanten uten refleksvest eller refleks på seg, forteller UP-sjef Øystein Krogstad.

Høsten er her for fullt, og det samme er kveldsmørket. Nå som vi har stilt klokka, blir det enda tidligere mørkt ute. Det merker bilistene godt.

– Flere forteller at de har holdt på å kjøre ned folk uten refleks, sier Krogstad.

Kun 4 av 10 bruker refleks

Ifølge Trygg Trafikk har over 1, 7 millioner nordmenn opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk. Det viste en undersøkelse utført av TNS Kantar på oppdrag for Trygg Trafikk og SpareBank1 høsten 2017.

Hver vinter utfører Trygg Trafikk fysiske tellinger over hele landet for å finne ut hvor mange som faktisk bruker refleks. Trygg Trafikks fysiske tellinger viser at kun 4 av 10 voksne bruker refleks, opplyses det på organisasjonens egen hjemmeside. Dårligst er voksne over 30 år og menn. Flinkest er barna, melder organisasjonen.

Øystein Krogstad i UP understreker at det er for folks egen sikkerhet at politiet går ut og maner til refleksbruk.

– Det vil være like vondt for bilister som kjører på gående selv om det ikke er deres egen feil. Dette er hjelp til selvhjelp, og til de som kjører, påpeker han.

– Skvetter veldig

De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks, melder Trygg Trafikk. Går du uten refleks vil en bilist som kommer kjørende i 50 km/t kun ha to sekunder på å se deg. Bruker du refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet, lyder sammenligningen.

– Mange tror at dersom de ser bilen, så ser bilen dem. Det er dessverre ikke slik det fungerer, understreker Krogstad.

– Vi har fått mange meldinger fra folk som skvetter veldig av fotgjengere som går langs mørklagte veikanter, fortsetter han.

– Men man blir ikke bøtelagt dersom man ikke bruker refleks?

– Nei, her er det snakk om egen sikkerhet. Vi ønsker ingen døde i trafikken, avslutter UP-Krogstad.