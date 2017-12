Politiet fant ingen spor etter melding om vogntogkrasj i tunnel

Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tirsdag ettermiddag fikk politiet melding om at et vogntog hadde hektet seg fast i belysningen i tunnelen "Sørlandsporten" på Akland. Da politiet kom til stedet var det ingen spor etter hendelsen. 12.12.2017 kl 15:46 (Oppdatert 15:46)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 Politiet meldte om hendelsen kl.15.16: E 18 Akland: Melding om trailer som har hektet seg fast i belysningen i tunnelen "Sørlandsporten". Veitrafikksentralen varslet, politi på vei til stedet. Østgående felt er stengt, melder Agder-politiet på Twitter. Litt seinere tvitrer politiet at det viser seg at alt er ok i tunnelen. Politiet har ingen forklaring på hva som kan ha skjedd. Operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane forteller at Veitrafikksentralen heller ikke har noe kamera i tunnelen. Vi kjørte opp dit med en patrulje og de fant ingen spor etter vogntoget, forteller operasjonslederen.

