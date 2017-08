Få full digital tilgang til alt innhold i 1 uke for kun 49,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Politiet bekrefter: Stig Evje funnet omkommet FUNNET: Politiet på stedet hvor turgåer fant levninger av en mann ved Sjusjøvatnet. Politiet bekrefter nå at det var den savnede Stig Ingar Evje, opprinnelig fra Lillesand, som ble funnet omkommet. (Foto: Ringsaker Blad / NTB scanpix) Politiet i Innlandet bekrefter at levningene som ble funnet ved Sjusjøen søndag, er den savnede 45-åringen Stig Ingar Evje, opprinnelig fra Lillesand. 30.08.2017 kl 10:22 (Oppdatert 10:24)

NTB Politiet avventer ytterligere undersøkelser for å slå fast dødsårsaken, men det er ingen tegn til at Evje har blitt utsatt for en straffbar handling, opplyser politiet i Innlandet i en pressemelding. En bærplukker fant 27. august levningene noen hundre meter fra Sjusjøvatnet. Lensmann Terje Krogstad i Ringsaker sa da til NTB at kroppen har ligget ute i terrenget, forholdsvis godt skjult av vegetasjon. Stig Ingar Evje, som opprinnelig er fra Lillesand, ble meldt savnet etter at han forsvant fra ei hytte ved Sjusjøen 3. mai. (©NTB)

