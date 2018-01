Politiet advarer mot speilglatte veier: Flere utforkjøringer i ettermiddag Til sykehus: Føreren av denne personbilen er kjørt til sykehus etter en utforkjøring ved Skinnaren i Froland. (Foto: Elisabeth Grosvold) Ikke alvorlig: Føreren ble kjørt til sykehus i ambulanse for en sjekk, men skal ikke være alvorlig skadet. (Foto: Elisabeth Grosvold) Glatt: Det skal ha vært svært glatt på stedet. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse En mann er kjørt til sykehus i ambulanse etter en utforkjøring på riksvei 42 ved Skinnaren i Froland. Politiet advarer mot svært glatte veier. 15.01.2018 kl 16:47 (Oppdatert 18:08)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 16.31 mandag ettermiddag.

- AMK melder om personbil som har kjørt av veien. Uvisst om det er personskade. Politiet og ambulanse er på vei, opplyser Agder politidistrikt på Twitter.

Til sykehus for sjekk

- En person er kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, sier operasjonsleder til Agderposten.

Både politi og ambulanse er på ulykkesstedet.

- Bilberging rekvirert for inntauing av bilen, opplyser politiet.

Bilen, en nyere stasjonsvogn, har endt opp i innkjørselen til et privathus ved Skinnaren i Froland.

Det er svært glatt på stedet.

- Kjør forsiktig

- Folk må kjøre forsiktig i kveld. Det er mye slaps i veibanen flere steder, sier politiets innsatsleder på stedet, Kurt Ulven, til Agderposten.

Ifølge innsatslederen skal ikke føreren av bilen være alvorlig skadet. Han ble likevel tatt med i ambulanse for en sjekk på sykehuset.

Mannen i 50-årene var alene i bilen da ulykken skjedde.

Også tidligere på ettermiddagen var det en utforkjøring i Tvedestrand.

Problemer på E18

Også veitrafikksentralen har fått flere meldinger om glatte veier i Aust-Agder mandag ettermiddag.

- Det er ingen spesifikke meldinger akkurat nå, men det er mye snø og da blir det jo glatt, sier trafikkoperatør Svein Harald Masterød til Agderposten.

LES OGSÅ: Speilglatte veier i indre deler av Agder: Her kommer ikke strøbilen opp bakken

Klokken 16.55 meldte politiet at det er store problemer på E18 ved Brokelandsheia.

- To vogntog står fast på E18 opp bakkene mot Brokelandsheia retning øst . Politiet og veivesenet er på stedet. E18 vil i perioder ble stengt i østgående retning for å få trailerne i gang igjen, opplyser operasjonsleder.

Nytt vogntog med problemer

Klokken 18.00 melder politiet at de to vogntogene som skapte problemer på Brokelandsheia har fått bergingshjelp og kommet seg videre.

Samtidig har et nytt vogntog fått problemer like i nærheten.

- Et vogntog står nå fast i bakkene like øst for Brokelandsheia på E18 - tofelt retning Arendal. Trafikken passerer forbi. Politiet er på stedet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Kolonnekjøring Hovden - Haukeli

Ved 17.30-tioden opplyser Statens vegvesen at det er innført kolonnekjøring mellom Hovden og Haukeli på grunn av uvær.