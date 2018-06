Politiet advarer mot ny type svindel: - Ikke betal! Advarer: Agder politidistrikt advarer mot en ny type svindel. annonse Agder politidistrikt advarer mot en ny type svindel. 07.06.2018 kl 10:45 (Oppdatert 10:45)



Flere personer rundt om i hele landet skal den siste tiden ha mottatt brev i posten hvor de beskyldt for å ha lastet ned ulovlig filmer og bilder, og hvor de videre blir truet med bøter, fengsel og erstatningskrav dersom man ikke betaler 3770 kroner innen sju dager.

Det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

- Dette anser vi for å være et bedrageriforsøk. Økokrim viser til at mange nordmenn over hele landet kan ha blitt forsøkt lurt. I Agder politidistrikt har vi også mottatt henvendelser fra flere som har mottatt brevet og som vil ha råd fra oss, sier etterforskningsleder ved felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, Kim Asbjørn Haugen, i pressemeldingen.

I brevet blir det hevdet at mottakerens IP-adresse har blitt brukt til "ulovlig nedlastning av ulovlige filmer/bilder".

Brevet er signert en "prosessfullmektig" i sekskapet Hengeler & Latham. Det tyske firmaet skriver i brevet at deres klient er villig til å trekke saken dersom mottakeren av brevet betaler 3770 kroner innen sju dager.

- Vårt klare råd til dem som mottar dette brevet i postkassen er å la være å betale, sier Haugen.