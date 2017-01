Politiet advarer mot dopapirsvindlere DRITA DYRT: Politiet advarer mot dopapirbedragere,s om forsøke rå selge folk dopapir de ikke har bestilt «drita dyrt» annonse Politiet i Telemark advarer mot bedrageri med dopapir. Østeuropeisk firma opererer over hele Sør-Norge. 04.01.2017 kl 13:15 (Oppdatert 15:51)

– Flere personer har blitt utsatt for at store pakker med dopapir har blitt satt utenfor adresser uten at dette har blitt bestilt. Pengene har blitt krevet inn i ettertid uten at varene er bestilt, tvitrer politiet i Telemark.

«Drita dyrt»

Dopapiret er ikke billig en gang:

– Det er «drita» dyrt, sier etterforskningsleder Kristian Myhra på Grenland politistasjon.

En pakke doruller skal koste 350 kroner.

Krever penger

Bedrageriet foregår ved at personer fra et østeuropeisk firma setter pakker med doruller på trappa til folk. Senere kommer de tilbake og krever penger for «bestillingen».

– De har vært pågående og plagsomme. Dette er ikke varer folk har bestilt, men mange er redde for hva som kan skje hvis de ikke betaler, sier Myhra.

Flere steder

Dopapirbedragerne har vært på døra i alle fall på vestsida i Porsgrunn og på Gulset, men det finnes rapporter på dem fra hele Sør-Norge.

– De kommer fra et utenlandsk firma som det er opprettet straffesaker på andre steder i Snør-Norge, sier Myhra.

Politiet ber la være å ta i mot dopapiret.

– Det er viktig å skille mellom disse og ideelle organisasjoner som selger dopapir til et godt formål, sier Myhra.