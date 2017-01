Politiet advarer: Kvinne utga seg for å være mor til SFO-barn ADVARER: Politistasjonssjef Odd Holum ved Risør politistasjon ber foreldre og publikum vøre på vakt etter at en skolejente ble forsøkt "lokket" ut på en parkeringsplass i Risør denne uken. (Foto: Tore Myrberg) annonse En ukjent kvinne forsøkte å få SFO til å sende en barneskoleelev i Risør ut til en parkeringsplass på tirsdag. Politiet advarer småbarnsforeldre i kommunen. 26.01.2017 kl 19:53

Tirsdag ble SFO ved en barneskole i Risør oppringt av en kvinne som utga seg for å være moren til en 7 år gammel jente.

Det skriver Aust Agder Blad og nettstedet iRisør torsdag.

Broren kom

Den ukjente kvinnen skal ha bedt SFO-ledelsen om å sende «datteren» ut til en nærliggende parkeringsplass.

– Hun sa at barnet skulle begynne å gå hjem på egen hånd, uten at det var avtalt på forhånd. Avtalen er i utgangspunktet at barna skal hentes, sier politistasjonssjef Odd Holum til Aust Agder Blad.

7-åringen skal ha kledd seg og akkurat gått ut av skolens område i det broren hennes, som var sendt for å hente henne, til alt hell dukket opp.

Vil endre rutiner

– Hun ble hentet av den som egentlig skulle hente henne rett på utsiden av skolen. Det var egentlig helt tilfeldig. Det er umulig å si om det hadde skjedd noe dersom hun ikke hadde blitt hentet, sier Holum til lokalavisen.

SFO-lederen ved skolen er bekymret over det som skjedde.

– Dette er første gang på de 15 årene jeg har jobbet her at vi opplever noe slikt, og vi skal i morgen se på hva vi kan gjøre med rutinene rundt henting. Vi ønsker jo helst at det blir gitt beskjed med lapp, da det er for mange som ringer slik det er nå, sier SFO-leder Solveig Vereide til nettstedet iRisør.

– Utrolig ekkelt

– Jeg tenker det er veldig trist det som har skjedd, og jeg skjønner godt at moren er bekymret. For vi er også bekymret over at noe sånt kan skje, sier Veriede.

iRisør har også snakket med moren til den 7 år gamle jenta. Hun politianmeldte hendelsen på onsdag.

– Det er jo utrolig ekkelt at noen kan utgi seg for meg på denne måten, og jeg lurer jo på hva som kunne skjedd om ikke min sønn hadde vært på rett sted til rett tid. Det er jo ikke sikkert det går bra neste gang, sier kvinnen til nettstedet.

Politiet: – Skummelt

Kvinnen forteller at hun ikke har noen anelse om hvem som kan ha gjort det.

– Jeg kjenner ingen som ville finne på noe slikt, sier hun til iRisør.

Politistasjonssjefen i Risør liker dårlig det som har skjedd, men han ber likevel om at ikke saken blåses ut av proporsjoner.

– Det er alltid skremmende når noen forsøker å iverksette noe med unger. Så må vi spørre oss om hva dette egentlig er? Er det noen som vil noe straffbart, eller er det bare en veldig dårlig spøk. Det er uansett veldig ugreit, sier Holum til Aust Agder Blad.

– Pass på

Politiet ber nå likevel småbarnsforeldre og folk i Risør om å være ekstra oppmerksomme i tiden fremover.

– Vi ber foreldre og folk for øvrig om å være litt oppmerksomme. Foreldre bør ha klare rutiner i forbindelse med henting og bringing. Dersom noen unger blir kontaktet av ukjente som prøver å oppnå kontakt med dem er vi veldig interesserte i å få vite om det, sier Holum.

– Vi vil ha beskjed dersom noen observerer personer som oppfører seg merkelig i nærheten av skoler og barnehager. Vi ønsker også å vite om biler og kjennetegn på biler. Det kan godt hende at det er en naturlig grunn til at bilene er der, men det vet vi ikke før vi får sjekket det. Vi ber foreldre være ekstra oppmerksomme, sier politistasjonssjefen til Aust Agder Blad