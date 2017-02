Politibetjent avfyrte tjenestevåpen ved et uhell

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

KRISTIANSAND: Kristiansand politistasjon. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike)

Tirsdag 31. januar 2017 var det en hendelse i Agder politidistrikt der en tjenesteperson hadde en utilsiktet avfyring med tjenestevåpen. 01.02.2017 kl 18:13 (Oppdatert 18:22)

Ingmar Brokka Rike

Hendelsen skjedde i politigarasjen på Kristiansand politistasjon i forbindelse med at en tjenesteperson skulle avslutte patrulje med fremskutt lagring og fjerne sitt våpen fra patruljebilen. Makker til vedkommende oppholdt seg i politigarasjen, men denne ble ikke utsatt for noen fare i forbindelse med uhellet. Det oppstod heller ingen materielle skader. - Uhellet er rapportert til Politidirektoratet. Uhellet faller også inn under den type uhell vi har valgt å gi tett faglig og sikkerhetsmessig oppfølgning, sier stabssjef og leder av Felles enhet for operative tjenester, Bård Austad. Tjenestepersonen er inntil videre fratatt sin våpengodkjenning.