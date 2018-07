Politibåten kontrollerte 45 båter i dag - sjekk hvor mange som fikk bot annonse Politibåten har sjekket båter i Arendal og Grimstad onsdag. 04.07.2018 kl 16:43

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

- I dag har politibåten i Arendal vært i området Arendal/Grimstad. 45 båter kontrollert, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Av de 45 kontrollerte båtene ble fem båtførere ilagt forenklede forelegg for å ha kjørt for fort.

Også lenger vest har politibåten vært i aksjon onsdag.

I området rundt Flekkerøy i Kristiansand ble 15 båter kontrollert.

- To båtførere har fått forenklede forelegg pga for høy hastighet, og to har fått forenklede forelegg på grunn av minstealder, oppsummerer operasjonsleder.