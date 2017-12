Politi fant bil i grøfta: - Fører lukter alkohol

Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.07. - Bil kjørt av veien ved Rema på His. Fører lukter alkohol, opplyser politiet. Bilføreren ble kjørt til legevakta for blodprøve. Politiet opplyser at førerkortet er beslaglagt.

