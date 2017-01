Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Pipebrann i bolig i Barbu PIPEBRANN: Det brøt ut pipebrann i en bolig i Barbu i Arendal torsdag kveld. (Foto: Elisabeth Grosvold) Brannvesenet har rykket ut til en pipebrann i en bolig i Barbu i Arendal torsdag kveld. 05.01.2017 kl 21:05

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88 – Østre Agder brannvesen ut på pipebrann i Barbu, opplyser 110-sentralen i Agder på Twitter klokken 20.45 torsdag kveld. – Vi har foreløpig ikke oversikt, men er på stedet nå. Det skal brenne rimelig godt i pipa, er beskjeden vi har fått, sier alarmsentraloperatør ved 100-sentralen til Agderposten. Artikkelen oppdateres annonse