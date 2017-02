Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

To biler er involvert i en trafikkulykke ved Kvifte i Vegårshei. 05.02.2017 kl 21:44 (Oppdatert 21:53)

Ingmar Brokka Rike

Politiet melder at ulykken skjedd søndag kveld klokken 21.10. To biler involvert i en trafikkulykke mellom Kvifte og Øygardslia, skriver operasjonsleder i Agder politidistrikt. Ifølge politiet skal det være lettere personskade. Ambulanse og politi er på vei.