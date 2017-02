Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Personer i slagsmål rett utenfor politistasjonen SLAGSMÅL I RISØR: Politiet måtte gripe inn da det kom melding om slagsmål utenfor Risør politistasjon. (Foto: Ingmar Brokka Rike) Biltyveri, trafikkulykke og slagsmål utenfor politistasjonen i Risør er blant hendelsene i nattens politilogg. 05.02.2017 kl 07:40

Ingmar Brokka Rike

Arendal kl. 21.43: Bil stjålet En bileier melder sin Mitsubishi Outlander 2004 modell nettopp stjålet i Kystveien. Bilen er sølvfarved og har registreringsnummer ST 91545. Arendal kl. 23.06: Stakk fra trafikkontroll En 67 år gammel mann anmeldes for å unndra seg trafikkontroll, samt kjøring i påvirket tilstand. Grimstad kl. 00.15: Bortvist fra sentrum En 20 år gammel mann bortvist fra et utested i sentrum. Arendal kl. 01.05: Forulemping av tjenestemann En 26 år gammel mann innbringes til arresten. 26-åringen anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann. Lillesand kl 02.53: Trafikkulykke Politiet får melding om en trafikkulykke på FV401 ved Ytre Vesterhus. Nødetatene er på vei. Et enslig kjøretøy har kjørt av veien. Fire personer blir fraktet til sykehus. Det er uvisst skadeomfang. Hovden kl. 00.58: Anmeldt for ruskjøring En 26 år gammel mann blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand. Blodprøve er tatt og førerkortet er beslaglagt. Arendal kl. 01.05: Anmeldt for bråk En 26 år gammel mann anmeldes for ordensforstyrrelser og forulemping av offentlig tjenestemann. Iveland kl. 01.30: Til legesjekk etter slosskamp Politiet får melding om at det har vært slosskamp på en fest på Frikstad. Det er uvisst om det kommer anmeldelse i saken. En person blir kjørt legevakt for sjekk. Hovden kl. 01.36: Anmeldt for ruskjøring En 25 år gammel mann anmeldes for kjøring i påvirket tilstand. Blodprøve er tatt og førerkortet er beslaglagt. Risør kl. 02.30: Slagsmål utenfor polititstasjonen Politiet melder om slagsmål utenfor politistasjonen. Ingen av partene ønsket å anmelde forholdet. Grimstad kl. 02.40: Trafikkuhell på E18 Politiet får melding om et trafikkuhell på E18 ved avkjørselen til Bie. Politiet opplyser at en bil kjørt i autovernet. Det er ingen personskade. Arendal kl. 04.25: Beruset kvinne kjørt hjem En beruset 25 år gammel kvinne blir kjørt hjem av politiet.