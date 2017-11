Personbil meldt stjålet: - Mest sannsynlig en misforståelse

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder Sverre Birkeland forteller til Agderposten at personbilen ble meldt stjålet, men at det mest sannsynlig kom av en misforståelse. - Bilen har kommet til rette. Det var noen språkproblemer inni bildet, forteller Birkeland. Han sier at det ikke blir opprettet politisak på bakgrunn av forholdet. - Partene ordner opp seg i mellom, sier Birkeland.

