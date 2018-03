Person pågrepet etter bankran i Kristiansand annonse En person er pågrepet og mistenkt for bankran i Kristiansand sentrum torsdag ettermiddag. 08.03.2018 kl 16:52 (Oppdatert 16:54)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Operasjonsleder i Agder politidistrikt forteller at de fikk melding om bankranet klokken 14.34.

Det er Spareskillingsbanken i Tollbodgata i Kristiansand som ble ranet.

- En person har vært inne i banken og truet til seg penger. Det er ikke brukt våpen og ingen er skadet, forteller politiet.

Klokken 15.02 meldte politiet at én person er pågrepet i sentrum av byen og at personen mistenkes for handlingen.