Person med kniv truet politiet POLITI I ARENDAL: En politipatrulje har parkert ved Sam Eydes plass i Arendal. Bildet er fra en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike) Trafikkontroll på Hovden, bæring av kniv i offentligheten og syklist i asfalten er blant dagens saker i politiloggen. 31.08.2017 kl 16:32 (Oppdatert 16:36)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet avholdt trafikkontroll på Hovden på morgenkvisten. 25 kjøretøy ble kontrollert. - Alt i orden med sjåfører og biler, melder operasjonsleder. Bæring av kniv Klokken 11.36 pågriper politiet i Arendal en en person for bæring av kniv, samt trusler mot politiet. - Vedkommende innsettes i arrest, melder operasjonsleder. Syklist veltet Klokken 12.17 får politiet melding om at en syklist har veltet ved Hasseltangen og Sømsveien på Fevik i Grimstad. Politiet rykker ut til stedet ,ed ambulanse og melder at syklisten er oppegående.

