Peppes leter etter driver og nye lokaler GIR SEG IKKE: Selv om Peppes Pizza på Langbryggen snart er historie, vil pizzakjempen tilbake til byen snarest. Etter sjokknyheten om at Peppes Pizza forsvinner fra Langbryggen i Arendal, sier pizzakjempen at de intensiverer letingen etter nye folk og lokaler i byen.

– Arendal er et meget attraktivt område for oss som vi ønsker tilstedeværelse i. Vi vil nå intensivere arbeidet med å finne en ny lokasjon og driver, sier franchisemanager i Peppes Pizza, Håvar Hansen.

Men hvor den nye restauranten kan havne og når dette blir en realitet, er så langt ikke kjent, annet enn at målet er å få alt på plass så snart som mulig.

28. februar stenger nåværende driver, Ernesto Poiesz, dørene på Langbryggen i Arendal, en måned før kontrakten med Peppes går ut.

Rett person

Byen er definert som franchisedrevet, altså at den som velger å drive i Arendal, «leier» konseptet av Peppes og får både rettigheter og plikter med på kjøpet.

– Vi skal absolutt sørge for å være til stede i Arendal også i fremtiden, men vi må finne rett beliggenhet og rett franchisetaker, sier administrerende direktør i Peppes, Espen Hoff.

Økonomisk sjanse

Den tidligere driveren, Poiesz, sier til Agderposten at han har slitt med lønnsomheten de siste årene, spesielt på grunn av konkurransen fra Stoa og flere andre virksomheter som spiser av den samme pizzaen.

Peppes på sin side, er sikre på suksess, i et marked der stadig flere aktører, som Domino’s kommer stadig nærmere, men foreløpig ikke til Arendal.

– Vi er trygge på at vi har et velprøvd og sterkt konsept som vil sikre både oss og franchisetakere vekst og lønnsomhet i en by som Arendal, sier franchisemanager Hansen.

