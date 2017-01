Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Pengerush til Aust-Agder i Nabolaget : (Foto: ) annonse Nok en gang stakk et nabolag i Lillesand av med en betydelig pengesum i spillet Nabolaget. 27.01.2017 kl 22:07

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822 Hovedpremien på 100.000 kroner var det Mona Lea Træland som stakk av med. – Dette var kjempemoro, sier den glade vinneren til Norsk Tippings hjemmesider. Hun har spilt Nabolaget siden starten, og endelig satt den for lillesanderen. – Jeg vet ikke helt hva pengene skal gå til, men samboeren min og jeg får feire med en bytur i morgen, sier hun. Trekningen utløser også prisras til spillende naboer. Fem stykker vinner 10.000 kroner, 20 vinner 1.000 kroner, mens 1600 personer får 50 kroner hver. Det er andre gang på kort tid at en av hovedvinnerne i Nabolaget ender i Lillesand. Tidligere har Agderposten omtalt Bjarne og Marion Glamsland som stakk av med 100.000 kroner. annonse