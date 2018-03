Pass på så du ikke blir en del av denne statistikken i morgen BULKETOPP: Fredag før palmesøndag topper bulkestatistikkene. (Foto: Colourbox-Tryg Forsikring) annonse Fredag før palmesøndag topper bulkestatistikkene hos forsikringsselskapene. 22.03.2018 kl 07:35 (Oppdatert 07:37)



I morgen tar mange påskeferie og farter til hytter eller andre feriedestinasjoner.

Samtidig er dette dagen da det smeller oftest i påsketrafikken, viser tall Tryg Forsikring har innhentet fra Finans Norge.

– Fredag før palmesøndag er en bulkefredag. Tilsvarende dag i fjor ble det meldt inn 1.300 bilskader, de aller fleste på ettermiddag og kveld. Det var hundrevis av påkjørsler, gjerne bakfra, ved rygging eller på parkerte biler. Ingen andre dager i påsken er i nærheten av å ha så mange trafikkulykker som bulkefredagen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Ni personer skadd i fjor

Statistikken taler for seg: De aller fleste trafikkulykkene skjer tidlig i påsken, gjerne de første dagene. I fjor var det ni mennesker som ble skadd i alvorlige ulykker den første fredagen, ifølge Tryg Forsikring.

– Mange har det travelt med å komme seg av gårde denne fredagen, og er gjerne hard på gassen når de kan. I tillegg er det en del uvettige forbikjøringer. I det hele tatt er det oppjagede tempoet mye av årsaken til at fredag før palmehelgen topper skadestatistikken i påsketrafikken, sier Brandeggen.

Råd til bilistene

Forsikringsselskapet kommer derfor med noen velmente råd til dem som skal ut og kjøre, gjerne med biler fullpakket med voksne og barn, skiutstyr og klær, mat og drikke.

– Tenk deg at du må bråbremse. Hva er sikret og hva kan komme flygende gjennom luften og gjøre stor skade? Så sikrer du alle slike gjenstander, enten ved å stroppe de fast eller pakke de i bager og ryggsekker som kan ligge sikret i bagasjerommet, og helst bak et bagasjenett eller hundegitter. Gjør det trygt og enkelt, sier Brandeggen.

Ta tiden til hjelp

Utover påsken faller ulykkesfrekvensen drastisk med få uhell og skader bak rattet, ifølge Tryg Forsikring. Dette har ifølge forsikringsselskapet sammenheng med at de fleste er opptatt med andre aktiviteter enn å kjøre bil. Heller ikke når hyttefolket skal hjem igjen er det noen økning i antall trafikkulykker.

– Tvert imot. Det er nesten en halvering i forhold til de første dagene av påsken. Jeg tenker at dette skyldes at vi har fått roet ned og tar tingene mer som de kommer. Så vet vi jo også at 1. og 2. påskedag er dager med lange køer og gjerne saktegående trafikk. Det i seg selv forebygger selvsagt ulykker, sier Brandeggen som like godt foreslår en egen trafikkvettregel for påsken.

– Det er ingen skam å kjøre rolig, det viktigste er å komme trygt frem, avslutter han.