Partifeller synes det er trist: Åshild reiser ikke på landsmøtet

Ikke til landsmøtet: Stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen stiller ikke på landsmøtet i Frp neste helg. Her er hun avbildet med fylkesleder Peter A. Busch. (Foto: ) annonse Stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen (Frp) trekker sitt kandidatur til partiets sentralstyre, og hun stiller heller ikke på landsmøtet neste uke. 28.04.2017 kl 22:01

– Situasjonen nå er annerledes enn jeg hadde ønsket. Presset er stort, og jeg trenger mer tid sammen med familien, sier Bruun-Gundersen til Fædrelandsvennen.

Støtte fra Ropstad

Stortingskandidaten, som ble valgt for andre gang etter en opprivende strid i partiet som blusset opp igjen i forrige uke, hadde slått av telefonen fredag kveld.

Heller ikke fylkesleder Peter A. Busch var tilgjengelig.

Etter det Agderposten erfarer, sitter det langt inne for 30-åringen å trekke seg fra et nasjonalt verv. Også Fædrelandsvennen omtaler saken som at situasjonen har nådd et nytt, dramatisk nivå.

Medlemmer av partiet som ikke vil siteres i avisen, forteller at situasjonen er trist, og at de aldri har opplevd lignende.

Etter artikkelen på fvn.no, kom det meldinger på Bruun-Gundersens Facebook-profil, der folk sender henne varme tanker og ønsker henne god bedring.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) skriver:

– Kjære Åshild! Ta vare på deg selv, og samle krefter! Aust-Agder trenger deg tilbake i godt slag igjen!

– Inspirerende periode

Åshild Bruun-Gundersen kom i fjor inn på varaplass i partiets sentralstyre, og er før landsmøtet i år innstilt som 3. vara. Denne plassen trekker hun seg fra:

– Fremskrittspartiet betyr mye for meg og jeg er takknemlig for muligheten jeg har fått til å møte fast i sentralstyret det siste året. Det har vært en lærerik og inspirerende periode for meg, og jeg håper også fylkeslaget har sett nytten av å ha et bindeledd inn til partiledelsen og regjeringsapparatet, sier hun til Fædrelandsvennen.

Til dette skriver avtroppende Ingebjørg Godskesen på sin Facebook-side fredag kveld;

«Det å være stortingsrepresentant for et fylke er det tydeligvis noen i partiet vårt som ikke mener er et bindeledd inn til regjeringsapparatet. Rimelig spesielt vil jeg si. Sentralstyremedlemmer er ikke politiske, de er organisatoriske, jobber med vedtekter/program og det et STYRE driver med. De folkevalgte i alle ledd utover denne politikken.

Derfor har vi fått til mye i Aust-Agder denne siste perioden, da spesielt innen samferdsel»

30-åringen er også gruppeleder i Aust-Agder fylkesting og bystyrerepresentant i Arendal.

