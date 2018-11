Pågrepet for bruk av narkotika og ruskjøring - og det var bare starten To personer ble pågrepet av politiet i Arendal onsdag kveld. 14.11.2018 kl 22:31 (Oppdatert 22:32)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Listen over forhold de to personene er mistenkt for, er ikke av det korteste slaget.

For det første mistenker politiet at de to har brukt narkotika. Videre har den ene av dem kjørt bil i påvirket tilstand, og det uten å ha gyldig førerkort å vise frem.

Og som om ikke det var nok, var skiltene på bilen falske.

Føreren blir fremstilt for legeundersøkelse, og politiet oppretter sak.