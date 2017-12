Pågrepet etter bombetrussel mot NAV Arendal

Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

BOMBETRUSSEL: Alle som oppholdt seg i Navn-bygget i Arendal sentrum ble evakuert. (Foto: Frank Johannessen) BOMBETRUSSEL: Nav-leder Geir Svenningsen på vei ut fra bygget i Arendal sentrum. (Foto: Frank Johannessen) Nav-bygget på Tyholmen i Arendal ble evakuert etter en bombetrussel fra en Nav-bruker mandag. 04.12.2017 kl 13:03 (Oppdatert 14:56)

Bjørn Atle Eide

Frank Johannessen

Anne Gro Ballestad

Tlf: 915 14 816 – Vi har fått en bombetrussel via Navs kontaktsenter som gjelder brukersenteret i Arendal, sier direktør Hilde Høynes i Nav Aust-Agder. Alle som var i bygget ble evakuert, og politiet ble oppringt om trusselen klokken 12.57. Høynes opplyser at det er en bruker som telefonisk har fremsatt trusselen. Brukeren er ifølge Høynes kjent fra Nav Arendal, men har ikke fremsatt trusler tidligere. Rolig evakuering De rundt 100 personene som befant seg i bygget, som også huset advokatfirmaet Hald og Ottersland eiendom, ble evakuert uten dramatikk. – Vi hadde matpause, men så kom en av de ansatte inn og sa vi måtte ut med en gang, men det gikk veldig rolig og greit for seg, sier en av de evakuerte brukerne til Agderposten. De ansatte ble evakuert til Arendals gamle rådhus, mens brukerne av NAV ble sittende og vente rundt bygget, blant annet i parken foran Clarion hotel Tyholmen. – NAV Arendal har gode sikkerhetsrutiner, og øver jevnlig på evakuering. Situasjonen ble håndtert svært godt, og alle personer i lokalet ble evakuert, sier direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes. Politiet ankom bygningen kl. 13.14, mer enn 20 minutter etter at trusselen ble ringt inn. Pågrepet Politiet og NAV valgte å holde bygget stengt inntil de hadde fått kontroll på personen som ringte inn trusselen. Klokken 14.05 kunne operasjonsleder Geir Andersen opplyse at aksjonen hadde vært en suksess. – Vi har pågrepet en person mistenkt for å stå bak trusselen. Nå går patruljen sammen med de NAV-ansatte gjennom bygget for å se om det er satt igjen noen gjenstander som ikke skal være der. Men vi har ingen opplysninger om at personen har vært i bygget, sier Andersen. Klokken 14.22 ble bygget friskmeldt og åpnet for publikum.

