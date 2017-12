Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Pågrepet etter å ha slått dørvakt og kunde

En person ble natt til torsdag pågrepet av politiet etter at vedkommende hadde slått il en dørvakt og en kunde på et utested i Arendal sentrum. 07.12.2017 kl 07:18

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om voldsepisoden klokken 01.59. Hendelsen skjedde på et utested på Teaterplassen i Arendal. - En person er pågrepet etter å ha slått til dørvakt og kunde på stedet, forteller operasjonsleder. Politiet har opprettet sak på forholdet.

