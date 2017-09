Pågrep mann med kuttskader etter innbrudd i bedrift

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

SETT FRA LUFTA: Her ser vi Stoa i Arendal.

Et vindu ble knust under innbruddet i bedriften på Stoa. I nærheten fant politiet en mann med kuttskader – og et forklaringsproblem. 21.09.2017 kl 08:14 (Oppdatert 08:23)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Innbruddet på Stoa ble loggført klokken 1.52. En rute var knust, og en politipatrulje ble sendt til stedet. LES OGSÅ: Redningsskøyta reddet tre i narkorus En person ble så pågrepet nær åstedet. Operasjonsleder John Repstad i Agder-politiet sier dette var en mann i 50-årene, og at han hadde kuttskader da han ble pågrepet. Repstad er ikke kjent med den innbruddsmistenkte mannen hadde fått med seg noe fra bedriften.

