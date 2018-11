På tide å finne frem ullklærne - varsler kaldt vær til uka Småkaldt: Lue og votter kan være gull verdt de neste dagene. Meteorologene melder om kaldt vær. (Foto: Matias Smørvik) Småkaldt: Slik ser langtidsvarslet ut på yr sine nettsider. (Foto: yr.no) Starten av neste uke vil by på kulde ned mot 0-gradersmerke. Du kan likevel se langt etter snøfall dersom du bor langs kysten. 18.11.2018 kl 15:37 (Oppdatert 16:04)

I hovedtrekk blir det temperaturer på mellom 0 og 3 grader, tette skyer og lite regn i uken som kommer.

– Det ligger et høytrykk over Sør-Norge. Senteret trekker seg i uken som kommer østover mot midten av Sverige. Det fører til at kysten vår kan få en østlig vind. Erfaringsmessig vil den vindretningen på vinterstid før til skyer på Skagerrak og i kystnære områder av Agder, sier den erfarne meteorologen Kristen Gislefoss.

Fare for tåke

Han sier at det fra mandag til fredag vil være skyer og oppholdsvær. Periodvis vil det blåse opp til frisk bris, og enkelte steder kan det bli stiv kuling.

– Temperaturene vil synke en del. Det kan også forekomme litt spredt nedbør midt i uka, men dette er helt ubetydelig nedbør, sier Gislefoss som mener at folk skal være obs på lokal tåke i dagene som kommer.

– Det danner seg et lavt skydekke hvor det kan dryppe litt, men det er ikke snakk om store mengdene, sier han.

Kaldere innover i fylket

Det lille av nedbør som eventuelt skulle komme vil ikke komme i form av snø. I hvert fall ikke i kystnære strøk. Mot neste helg kan man derimot oppleve nattefrost. Lenger inn i fylket er muligheten for snø større.

– Opp ved målestasjonen Nelaug i Åmli kan man aldri si aldri. Temperaturene er såpass mye lave der at helt utelukket er det ikke med snø. Nelaug ligger i grenseland mellom minus og plussgrader. Oppover i Setesdal blir det definitivt mer snø og i Hovden er det i underkant av null grader nesten hele døgnet, sier Gislefoss.