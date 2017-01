Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ovn begynte å brenne i bolig

Politiet melder at mor og et lite barn kom seg ut av huset etter at det startet å brenne i en ovn i en bolig på Birkeland fredag formiddag.

06.01.2017 kl 09:46 (Oppdatert 10:03)

Ingmar Brokka Rike

Brannvesenet i Agder meldte om brann i en bygning i Nordåsstien på Birkeland fredag formiddag klokken 09.40. Brannvesenet både fra Birkenes og Lillesand rykket ut til brannen sammen med andre nødetater. Klokken 09.49 forteller 110-sentralen på Twitter at alt er under kontroll og brannen er slukket. Ingen skadd Politiet opplyser at det var branntilløp i ovn i boligen i Nordåsstien. Det var politipatruljen som fikk kontroll på brannen. Mor og et lite barn kom seg ut av huset. Operasjonsleder i Agder politidistrikt forteller at ingen er skadd i brannen. Mor og barn er sjekket av helsepersonell.