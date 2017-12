Overstadig beruset natt til lørdag: – Mannen blir ivaretatt av sin kone

Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

UTELIVET: Langbryggen i en tidligere helg. Denne natta var det få meldinger fra Arendal, men desto flere fra distriktet og nabobyen. (Foto: Elisabeth Grosvold)

Det ble en variert natt for politimannskapene som patruljerte Aust-Agder. 02.12.2017 kl 08:34

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Fredag kveld var det en større fest i en privatbolig i Høvåg i Lillesand. På et tidspunkt ble en person slått i ansiktet. Klokken 22.15 hadde politiet foretatt avhør av fornærmede. Det opprettes sak, melder operasjonsleder via Twitter. Slag 2 Klokken 0.42 natt til lørdag anmeldes en 27-årig mann for å ha slått til en dørvakt et på utested i Grimstad sentrum. – Gjerningspersonen ble innsatt i arrest. Fornærmede har ikke synlige skader, opplyser politiet. Se også bildeserien av folk Agderposten møtte på byen – utenom politiloggen Ble ivaretatt Et utested i Grimstad meldte om en overstadig beruset mann som var ute av stand til å ta vare på seg selv. Situasjonen løste seg etter hvert: – Mannen blir ivaretatt av sin kone. Påkjørt rådyr Klokken 1.50: Melding om påkjørt rådyr på riksvei 9 ved Hoslemoen i Bykle. – Rådyret forsvant. Det er uvisst om det er skadet. Viltnemnda varslet, skriver operasjonsleder. Kvinne tatt for tissing Klokken 1.10 anmeldes en 20-årig kvinne for urinering på offentlig sted. Mann tatt for fyllekjøring Klokken 2.55, riksvei 9 ved Rysstad i Valle, ble en mann stoppet og politianmeldt for kjøring i påvirket tilstand. Det er tatt blodprøve, og førerkortet er beslaglagt, melder politiet. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

