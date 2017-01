Overnattingstilbud åpnet etter knivstikking i Kristiansand

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

ÅPNES IGJEN: En kvinne ble knivstukket under ei bru i Kristiansand onsdag kveld. (Foto: NTB scanpix) annonse Et overnattingstilbud for tiggere i Kristiansand åpnes igjen etter at en av byens tiggere ble funnet knivstukket under ei bru onsdag kveld. 05.01.2017 kl 18:15

Den knivstukne romkvinnen ble funnet under Vesterveibrua ved Kristiansand sentrum. Overnattingstilbudet som tiggerne under brua vanligvis bruker, skal nå gjenåpnes etter å ha vært stengt i jula. LES OGSÅ: Kvinne knivstukket i Kristiansand - to pågrepet – De fleste som bodde her, reiste hjem til jul. For dem som nå har bodd under brua, stiller vi lokalene til disposisjon, sier leder for Frelsesarmeens velferdssenter i Kristiansand, Kari Klingsheim, til NRK. Tilbudet drives av Kristiansand kommune og frivillige organisasjoner i byen. Totalt er det plass til 35 personer. LES OGSÅ: Utvist mann siktet for knivstikking Kvinnen som ble knivstukket er en rumener i 30-årene. Hun ble alvorlig skadd, men er utenfor livsfare. Kvinnens ektemann, også han fra Romania, er siktet etter hendelsen. Han ble utvist fra Norge i 2015 med to års innreiseforbud på grunn av en voldsepisode. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. (©NTB)