Otterlei kjøper tradisjonsrik Kristiansand-bedrift KJØPPER KRISTIANSAND-BEDRIFT: Jan Sigurd Otterlei, her fotografert hjemme i Arendal. (Foto: Stein Harald Øigård) annonse Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS er på nye hender etter 99 år som familieeid. 26.06.2017 kl 13:50

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Mandag kom pressemeldingen om at Otterlei Group kjøper Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS.

«Overtakelsen skjer ved at Otterlei Group kjøper alle aksjene i Holte Invest AS, som er holdingselskapet som eier KSMV med tilhørende eiendommer».

Mannen bak Otterlei Group er Jan Sigurd Otterlei, også kjent for sitt engasjement i Arendal Fotball. Gjennom investeringsselskapet eier han fra før selskaper som Adax, Norac, Norac Badekabiner, Bosvik, Agdersveis og Kyrkjebygdheia.

Den tradisjonsrike bedriften han nå har kjøpt, ble etablert i 1918 og har sin virksomhet innen mekanisk industri.

«KSMV har de siste årene bygget opp et moderne industrianlegg i Høllen i Kristiansand. Frem til fallet i oljeprisen høsten 2015 opplevde KSMV en kraftig vekst. På samme måte som mange andre selskaper innen oljeindustrien har KSMV fått en kraftig nedgang i omsetningen. Som en følge av dette vil bemanningen bli tilpasset den endrede markedssituasjonen og all aktivitet vil bli samlet i Søgne», opplyses det i pressemeldingen.

Og videre:

«Når omstillingen er foretatt har Otterlei Group stor tro på at dette vil danne grunnlaget for fremtidig vekst og lønnsom drift. KSMV har mange dyktige og engasjerte medarbeidere og selskapet har et meget godt renommé i markedet. På kundelisten finnes en rekke av verdens ledende selskaper innen olje- og offshoreindustrien».

Eiendommene Holte Invest har på Lund i Kristiansand, skal utvikles til næringsarealer og boliger i tråd med planene som foreligger for området, nevner pressemeldingen.

I samme pressemelding takker Holte-familien sine kunder, leverandører, forretningsforbindelser og ikke minst medarbeidere for samarbeidet.

– Det er med tungt hjerte at det familieeide selskapet Skruefabrikken etter 99 år forsvinner ut av familien.