Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Oslofolk søker etter mote, austegder søker etter snøfres MOTE OG MOTOR: Oslofolk har Louis Vuitton på søketoppen. Austegdene søker etter snøfreser. (Foto: Montasje: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX / Agderposten) Søketoppen på Finn.no Aust-Agder: 1. Snøfreser 2. Snøfres 3. Honda snøfreser 4. Ski 5. iPhone 6 Oslo: 1. Louis Vuitton 2. Rolex 3. IPhone 6 4. Sofa 5. Slettvoll annonse Mens Oslo-folk søker etter «Louis Vuitton» og «Rolex», søker austegder etter «snøfreser» og «snøfres». 26.01.2017 kl 13:39

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Markedsplassen FINN.no melder at tjenesten hadde rekordhøye tall i 2016. Produktdirektør Christopher Ringvold forteller at det er store lokale forskjeller i mest søkte gjenstander på FINN Torget. Han forteller at Oslofolk søker mest etter merkevarer som «Louis Vuitton», «Rolex» og «iPhone». På austegdenes søketopp ligger «snøfreser», «snøfres» og «Honda snøfreser». - Vi ser stor forskjell på by og bygd, og ikke minst hvor i Norge man bor tettest på naturen. Mens storbyene har mer jålete søkeord, søker mange andre etter snøfreser, ski og skiutstyr, forteller Ringvold. Ringvold påpeker at «ski» og «iPhone 6» er også blant toppsøkeordene i Aust-Agder. - Folk er blitt mer bevisste verdien av gjenbruk, både for lommeboken og for miljøet. I fjor satt vi rekord både i antall besøk til FINN.no og i antall annonser som ble lagt ut, sier han. annonse