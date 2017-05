Ønsker flere unge skuespillere I ÅR: I april satte musikkteateret opp The Producers. Her et glimt fra en av prøvene. Koreograf Merete Blåka (mørk), regissør Marianne Løge og produsent Leif Gerhard «Liffe» Andersen (atående) gjennomgår stykket med skuespillerne. (Foto: Anne Gro Ballestad) annonse Arendal Musikkteater trenger yngre skuespillere på scenen til forestillingen Spillemann på taket. 29.05.2017 kl 12:58

Innsendt

– Først og fremst trenger vi noen som ønsker å spille Goldes og Tevyes to yngste døtre, Shprintze og Bielke. Vi ser for oss at disse kan være mellom 12 og 15 år, men ingen absolutt grense er satt. Det er også to gutteroller med omtrent samme alder som jentene. Dersom det dukker opp mange unge på audition, vil vi vurdere muligheten for å ha med flere unge i de store scenene, sier Leif Gerhard «Liffe» Andersen jr.

Kor

Han og Marianne Løge oppfordrer fortsatt voksne skuespillere til å melde seg på.

– Går du med en liten skuespiller og sangfugl i magen, hvorfor ikke prøve deg på scenen i Spillemann på taket? Her trenger vi folk til ensemblet og større roller. Mer informasjon om rollene finne på www.arendalmusikkteater.no. Vi mener at ensemblet er vel så viktige som hovedrollene, så ikke nøl med å melde deg på selv om du ikke har lyst på en stor rolle. Ensemblet har også en viktig funksjon som kor, både på og bak scenen. Det er også mange småroller som kombineres med deltakelse i ensemblet, sier de.

Neste april

Audition gjennomføres 9.–11. juni og Spillemann spilles i Arendal kulturhus 12.–14. april neste år.