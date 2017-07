Ønsker 47 krigsseglarbilder til SNART HUNDRE: Monrad Mosberg (99) og Arnlaug Stranger på museums- skipet DS Hestmanden. (Foto: ) STASELIG MØTE: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide med Monrad Mobserg og Bjørn Tore Rosendahl frå Stiftelsen Arkivet. (Foto: ) annonse Har du bilde av ein krigsseglar frå Holt eller Tvedestrand? 05.07.2017 kl 08:55 (Oppdatert 09:10)



Tverdalsøen Sjømannsforening driv eit grundig arbeid for å supplere det landsomfattande registeret over krigsseglarar.

Foreninga har fått bilde av feire hundre krigsseglarar i distriktet vårt, og alt materialet er levert til registeret som Stiftelsen Arkivet i Kristiansand har det faglege ansvaret for.

Ved hjelp av Sideblikks lesarar i vinter kom det mange bilde frå Dypvåg og Flosta.

No håpar Gustav Glastad og Helge Christoffersen at dei skal få inn enda fleire.

Krigsseglarane gjorde ein enorm innsats for Norge, og det er først i dei seinare åra krigseglarane er blitt verdsett på linje med andre som kjempa. Heldigvis er dei aller fleste komne med på minnesteinane over falne i dei fleste byar og bygder alt frå dei første fredsåra.

Fotoregister

Men kampen om Nortraships-fondet og andre tap var ille for både krigsseglarane og familiane deira. Ved å få eit mest mogleg komplett register, med foto, vil innsatsen dei la ned bli enda tydelegare også for komande generasjonar.

Nyleg åpna forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide DS Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum i Kristiansand.

Mange av dei gjenlevande krigsseglarane var med, og også marineveteranen Monrad Mosberg (99) stilte under den viktige markeringa.

DS Hestmanden vil koma til Arendalsuka i august, og er åpen for alle interesserte.

Nå manglar det berre 47 foto frå dei gamle kommunane Holt og Tvedestrand. I tillegg er det innsamlingsarbeid for gamle Dypvåg kommune. Om nokon har foto, er Gustav Glastad og Helge Christoffersen klare til å ta imot, og sende vidare til det store landsomfattande registeret i Kristiansand.

Om nokon har bilde, er det veldig hyggeleg om dei kan ta kontakt ned Gustav Glastad i telefon 37 03 41 28, eller sende e-post til Helge Christoffersen hel-ch@online.no.

Desse manglar

Her er gjenstående liste per 3. juli 2017 over krigsseglarare frå Holt og Tvedestrand som dei manglar bilde av:

1. Andersen, Einar Emanuel, 21/1 1912, stuert, Tvedestrand

2. Andersen, Jens Haldor, 20/6 1920 fyrbøter, Holt

3. Andreassen, Ole, 5/12 1895, skipsfører, Sandøya/Tvedestrand

4. Berntsen, Lorentz Ingemann Kragemo, 2/2 1913, Oslo/Tvedestrand

5. Braaten, Anders Songe, 8/12 1910, l.matros, Tvedestrand

6. Dalen, Ole Songe, 23/7 1911, båtsmann, Tvedestrand

7. Evensen, Eldrup Johan 11/1 1891, skipsfører, Gledje Holt/Sandø

8. Fagerstrøm, Karl Oluf Ferdinand, 14/10 1904, donkymann, Tvedestrand

9. Falch, Finn Julius, 23/12 1899, styrmann, Tvedestrand

10. Gjertsen, Kåre Tybring, 28/10 1919, l.matros, Tvedestrand

11. Goderstad, Sverre, 22/4 1900, maskinist, Holt

12. Gundersen, Alexander Green, 12/2 1893k, stuert, Tvedestrand

13. Gunnarson, Andreas, 11/4 1900, donkymann, Dalene, Holt

14. Hagestad, Knut Andreas, 29/1 1899, styrmann, Holt

15. Halvorsen, Gustav Edmund, 12/11 1912, fyrbøter, Garta, Holt

16. Hansen, Anton Theobald, 7/7 1898, fyrbøter, Eikåsdalen, Holt

17. Hansen, Haldor Bjarne, 10/5 1910, donkymann, Gartha, Holt

18. Hegerlund, Johan Kaare, 28/5 1913, smører, Fiane, Holt

19. Høyseth, Svein, 2/4 1920, Fjærklev. Holt

20. Jensen, Olaf Fredrik, 14/6 1899, Ruhagen, Holt

21. Jensen, Osvald Willy Cornelius, 28/3 1919, Tvedestrand

22. Johannesen, John Bertinius, 6/7 1891, Næs, Øvre Holt

23. Johannesen, Ole Norman, 12/3 1917, Fjærklev, Holt

24. Johansen, Leander Wilh., 21/5 1918, Østerå, Holt

25. Johansen, Ragnar Kristian. 6/10 1918, Holt

26. Jørgensen, Gotfred, 5/7 1901, Tvedestrand

27. Knutsen, Ivar. 10/4 1908, Sundsdalen, Holt

28. Loftenes, Olav 5/6 1914, Ubergsmoen/USA, Holt

29. Mårberg, Harald Gustav, 12/6 1901, Østerå, Holt

30. Olsen, Ludvig Thomas, 16/4 1908, Epleviktangen, Holt

31. Olsen, Tellef Løvø, 1/12 1910, Løvø, Holt

32. Paulsen, Olav Martin, 7/5 1916, Gartha, Holt

33. Pedersen, Rolf, 30/9 1921, Tvedestrand

34. Salvesen, Severin Hilmar, 1/10 1890, Espenes, Holt

35. Salvesen, Tybring, 12/12 1913, Holt

36. Sjøholm, Karl Victor, 11/7 1907, Tvedestrand

37. Sonesen, Håkon Andreassen, 23/10 1921, Hantho, Holt

38. Taraldsen, Anders, 5/5 1909, Songe, Holt

39. Tellefsen, Knut, 20/11 1892, Østrå, Holt

40. Tellefsen, Thorleiv Heide, 5/6 1908, Østrå, Holt

41. Thomassen, Thomas, 24/10 1918, Valle, Holt

42. Thorsen, Hans Paul, 2/8 1898, Tvedestrand

43. Thorsen, Harald Leonard, 28/11 1910, Tvedestrand

44. Thorsen, Leif, 23/3 1923, Tvedestrand

45. Tjøstolfsen, Severin Oskar Olsen, 26/12 1893, Holt

46. Torjussen, Thorleif, 25/5 1910, Tvedestrand

47. Øygarden, Ingvald Moen, 25/8 1910, Tvedestrand

Innsendt av Jan Kløvstad