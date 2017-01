Øl fra Nøgne Ø ble hedret i Berlin FIKK PRIS: Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale, Ingebjørg Nybø fra Nøgne Ø og Nina Sundqvist fra Matmerk. (Foto: ) annonse Grimstad-bryggeriet fikk Spesialitet-merket i selveste øl-landet Tyskland. 20.01.2017 kl 18:36



Tildelingen skjedde under åpningen av matmessen Grüne Woche, der landbruks- og matminister Jon Georg Dale poengterte hvordan det var en ære å dele ut Spesialitet-merke for unik smak til et helnorsk øl.

Mer fra Grüne Woche: Grimstad-mann vant nasjonal pris for blomstrende gartneri

Om bryggeriets øl «Norsk høst» sa seg fagjuryen imponert over et produkt med spennende råvarer som fungerer godt som måltidsdrikk.

– Da vi brygget Nøgne Ø Norsk Høst var utgangspunktet å brygge et øl med kun norske råvarer. Delvis for å hedre gamle norske bryggetradisjoner, og delvis for å skape noe nytt og unikt. Å få tildelt Spesialitet-merket for dette ølet er en anerkjennelse som vi setter svært høyt, forklarte Tom Young fra Nøgne Ø, gjengitt i en pressemelding.

En uavhengig fagjury, ledet av fylkesmann Lars Sponheim, avgjør hvilke mat- og drikkevarer som slipper gjennom nåløyet.

Både kvalitet og smak vurderes grundig før Spesialitet tildeles.