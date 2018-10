Økonomisjefen i kontrollutvalget: - Fikk vondt i magen ORIENTERTE: Tidligere økonomisjef Helge Moen forklarte seg om en ulovlig helsekjøpkontrakt i kontrollutvalget i Grimstad, først i åpent, deretter i lukket møte. (Foto: Knut A. Dyvik) KONTROLLUTVALGET: Møtet i kontrollutvalget i Grimstad vises direkte på YouTube og agderposten.no.. (Foto: Knut A. Dyvik Videocastweb) Tidligere økonomisjef Helge Moen var innkalt til kontrollutvalget i Grimstad tirsdag - se Moens orientering i møtet her. 23.10.2018 kl 10:15 (Oppdatert 13:21)

Møtet i kontrollutvalget startet kl. 09.00 tirsdag morgen i formannskapssalen i Grimstad rådhus.

Moen startet sin forklaring ca. kl. 11.45. Etter at økonomisjefen hadde gitt sin orientering i åpent møte, ble møtet lukket ca. 12.20 for at Moen skulle få anledning til å gi tilleggsinformasjon. Moens orientering kan ses i opptak i videovinduet.

SISTE: Møtet ble åpnet igjen ca. kl. 13.15. Se resten av møtet i videovunduet under.

- Fikk vondt i magen

I sin orientering sa Moen blant annet at han «fikk vondt i magen» da han oppdaget at kontrakten han hadde reagert på i desember 2017 var den samme som var omtalt i BDO-rapporten året før. BDO mente det var en risiko for at kontrakten var tilrettelagt av inhabile ansatte, og anbefalte en grundig juridisk gransking av den.

Moen sendte en bekymringsmelding til rådmannen da han oppdaget dette. Det var denne bekymringsmeldingen han gjennomgikk for kontrollutvalget.

Den omstridte kontrakten har kostet kommunen over 13 millioner kroner i perioden 2015 til april 2018.

Før møtet

Blant sakene kontrollutvalget skal behandle er en av de ulovlige helsekjøpskontraktene kommunen har inngått. Kommunens tidligere økonomisjef varslet om denne saken i 2016, og det er dette han skal forklare seg om i kontrollutvalget.

- Vi må få sannheten på bordet. Nå skal vi høre på Moen, og så kan vi kanskje legge saken død – eller ta den videre. Det viktige er at det i ettertid ikke blir stilt spørsmål om behandlingen vår, sa fungerende leder Tore Fredvig Erichsen (Frp) til Agderposten før møtet.

Han opplyser at økonomisjefen får ordet i inntil én time på møtet tirsdag formiddag.

Møtet i kontrollutvalget streames direkte til YouTube av Knut A. Dyvik, og gjengis her med Dyviks tillatelse.

Saksliste

Dette er sakslista til møtet i kontrollutvalget tirsdag 23. oktober - se alle dokumentene her (Temark/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat):