Økokrim: Mange kvinner lurt i opsjonshandel i utlandet

Økokrim får nesten daglig henvendelser av personer som har tapt store beløper etter å ha kjøpt binære opsjoner i utenlandske selskaper.

01.08.2017 kl 09:41

Ifølge Økokrim er det ofte snakk om personer som blir truet etter å ha investert i binære opsjoner i selskaper som virker legitime, skriver Dagens Næringsliv.

– Særlig er det voksne kvinner som blir overtalt til å investere i dette. I flere tilfeller har det vært snakk om millionbeløp. Ofte er det slik at truslene begynner når ofrene vil trekke seg ut, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til avisen.

Ber om mer

Truslene dreier seg gjerne om at man mister alle pengene om man ikke setter inn mer, eller at institusjonene påstår at offeret skylder dem penger.

Stanghelle sier at tross tilsynelatende profesjonelle tilbydere er investeringsoppleggene som tilbys svært ofte ikke annet enn rene bedragerier.

– Det kan være tilbud via mail, eller det kan være annonser på Facebook eller andre steder. Det kan også være menn man har møtt på nettet, som senere kommer med tilbud. Det starter gjerne med lavere beløp, for eksempel 20.000 kroner, og kan ende med millionbeløp, sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim.

Binære opsjoner er en lovlig form for online trading. Stanghelle kjenner ikke til noen norske dommer per i dag relatert til dette. Hun antar at fenomenet er for nytt.

