Ny nettløsning for kjøp og salg av bil : Oslo 20161223. Bil på glatt vei. Kaldt vær over natten har gjort at veien har blitt dekket med is. (Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix) Statens vegvesen lanserer betalingsløsning for omregistreringsavgiften på nett, dermed slipper bilkjøpere og -selgere å møte opp på trafikkstasjonen. 11.01.2017 kl 22:24

Forutsatt at alle andre forhold, som for eksempel forsikring, er i orden, kan den enkelte etter at betalingen er utført, selv laste ned og skrive ut midlertidig vognkort og ta i bruk kjøretøyet, opplyser Samferdselsdepartementet. Det er allerede mulig å levere salgsmeldingen på nett, og dette betyr at hele salgsprosessen kan gjennomføres på vegvesen.no. – Det er i overkant av én million kjøretøy som skifter eier hvert år. Når disse eierne ikke lenger trenger å besøke trafikkstasjonen i forbindelse med kjøp og salg av kjøretøy, innebærer det en vesentlig forenkling for brukerne, samt en effektivisering for Statens vegvesen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (©NTB)