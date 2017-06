Ny nedbemanning: Ytterligere 170 må gå fra NOV KUTTER VIDERE: Oljeserviceselskapet NOV Norway sier opp 170 personer i femte nedbemanningsrunde. (Foto: NTB scanpix) annonse National Oilwell Varco kutter staben med 170 personer i sin femte nedbemanningsrunde i Norge. 22.06.2017 kl 11:42

I en pressemelding skriver National Oilwell Varco Norway (NOV) at bakgrunnen for nedbemanningen er den utfordrende markedssituasjonen i bransjen som for NOVs del har resultert i redusert ordreinngang og ordrereserven.

Beklager

– Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Inntil 170 medarbeidere kan bli omfattet av nedbemanningen; tallet inkluderer permittering som vil bli benyttet i deler av organisasjonen, heter det videre i pressemeldingen.

Fra 5.000 til 1.500

NOV har gått fra over 5000 til 1700 ansatte i Norge. Nå blir det ytterligere 170 færre.