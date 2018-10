Ny E39 får Sørlandets lengste tunnel – disse fikk jobben I GANG: Første spadetak er tatt på ny E39 Kristiansand vest - Mandal øst. På bildet Harald J. Solvik, utbyggingssjef Nye Veier, Hans Olav Omnes, prosjektleder AF Gruppen Norge og samferdselsminister Jon Georg Dale. (Foto Norconsult) (Foto: ) Nye Veier har signert kontrakt med totalentreprenør AF Gruppen om å realisere ny E39 fra Kristiansand vest Mandal øst. 09.10.2018 kl 16:47 (Oppdatert 16:51)

Med seg har AF Gruppen Norconsult og Kruse Smith.

– Vi har gode erfaringer fra det pågående samarbeidet med bygging av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, uttaler konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen i en pressemelding - glad for at selskapet har fått muligheten til å også bygge vestover. – Vi er ivrige på å sette i gang sammen med gode samarbeidspartnere, sier han.

– Stort og viktig oppdrag

Veistrekningen mellom Kristiansand vest og Mandal øst er 19 kilometer lang, og blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger, heter det i pressemeldingen.

– Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for Norconsult, som vi gleder oss til å realisere for Nye Veier sammen med totalentreprenør AF Gruppen og Kruse Smith. Vi begynner å få god erfaring fra de store, nye totalentrepriseprosjektene, som vi ser det kommer flere av også fremover, sier direktør Sigurd Rugsland, som leder markedsområde samferdsel i Norconsult.

Sørlandets lengste tunnel

Strekningen, når den er ferdig høsten 2022, kommer til å være en fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Den vil omfatter tre store kryssområder og sju broer, hvorav en 520 meter lang bro over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter, melder Nye Veier.

Videre skal fem tunneler bygges på veistrekket. Dét inkluderer Søgnetunnelen, som med sine 4.000 meter kommer til å bli Sørlandets lengste tunnel.

Agderposten har tidligere omtalt at kontrakten har en verdi på 4.700 milioner kroner.

